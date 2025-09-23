Скандальная вечеринка Кейт Миддлтон и принца Уильяма вывела из себя всю деревню

Фото: Reuters/Phil Noble

Чета Уэльских влипла в крупный скандал.

Принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон оказались в центре скандала после того, как шумная вечеринка с их участием лишила сна жителей английской деревни. Торжество прошло в Беркшире в минувшую субботу, 20 сентября, и было приурочено к юбилею Джеймса Мэтьюза, мужа Пиппы Миддлтон — сестры представительницы королевской семьи. Об этом сообщает Daily Mail.

«Это элементарная вежливость и уважение. Есть много очень хороших людей с большими деньгами, но дело в том, что они считают себя вправе это делать. Я сова и люблю вечеринки, но я также замечаю других. Они вполне могли бы устроить тихую дискотеку», — отметил в разговоре с журналистами один из соседей четы.

По данным издания, темой мероприятия стало «пикантное» слово, задавшее общий тон празднику. Уже в самом начале внимание соседей привлекло появление в небе истребителей Supermarine Spitfire, что вызвало раздражение и опасения у жителей деревни, переживавших за домашних животных.

Местные жители пожаловались, что шум продолжался до утра. По их словам, гости праздника, среди которых были Уильям и Кейт, веселились слишком громко для спокойного сельского района.

Неизвестно, сколько времени чета Уэльских пробыла на празднике, однако их присутствие на скандальной вечеринке вызвало волну обсуждений в прессе. Отмечается, что Кейт и Уильям обычно стараются уделять внимание семье и детям, поэтому вполне могли уйти раньше окончания торжества. Кроме того, в британской прессе продолжают обсуждать состояние здоровья принцессы Уэльской: слухи о возможном возвращении болезни Кейт появлялись в начале осени.

