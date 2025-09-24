Единство через музыку: о чем новая песня Лаврентьева, Куртуковой и NЮ

Фото, видео: 5-tv.ru

Артисты выпустили совместную песню композицию названием «Выше гор», которая несет в себе очень важный посыл.

Музыканты Антон Лаврентьев, Татьяна Куртукова и NЮ (настоящее имя –Юрий Николаенко) выпустили совместную песню под загадочным названием «Выше гор». Как рассказали артисты в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации проекта, эта песня несет в себе очень важный посыл.

Прежде всего, «Выше гор» — это песня о таких разных, но похожих людях. Они выросли в разных семьях, у них разные традиции, но их объединяет любовь. Как признались музыканта, главная идея этого проекта — объединение народов России.

«Самое главное — мне хотелось, чтобы эта песня была близка всем», — сказал Антон Лавреньтев.

Композиция получилась очень яркой, колоритной, эмоциональной, а главное — живой. В видеоклипе рассказывается история молодых ребят разных национальностей. Родители против их любви, но пара доказывает всем: любовь не знает границ.

Идея совместной песни принадлежит Лаврентьеву, который предложил свои наработки Куртуковой. Артистка оценила авторскую часть песни, куда идеально подошла фольклорная часть, которую исполняла сама Татьяна.

Позже к их дуэту присоединился и NЮ. Его часть отнюдь не перегрузила трек а, напротив, добавила больше современности.

«Замечательная песня, замечательный Антон, замечательная Татьяна», — так высказался NЮ о совместной работе артистов.

Лаврентьев с удивлением отметил: несмотря на то, что все трое артистов работают совершенно в разных стилях, между ними совсем не было разногласий.

