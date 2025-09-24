Пластика, травля и музыка: трудный путь Дык Фука к победе на «Интервидении-2025»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сегодня Дык Фук — национальная звезда Вьетнама. Однако его прошлое было наполнено жестокими испытаниями.

Победу в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025» одержал 28-летний представитель Вьетнама Дык Фук. Он набрал 422 балла по итогам голосования жюри, получил хрустальный кубок и 30 миллионов призовых рублей.

Дык Фук — национальная звезда Вьетнама. Широкую известность он приобрел в родной стране благодаря победе в шоу «Голос Вьетнама». Его творчество — это сочетание баллад, элементов R& B и EDM. За свою карьеру получил множество национальных премий.

На «Интервидении» выступил с песней Phu Dong Thien Vuong — музыкальной легендой о герое Тхань Зионге (это один из четырех бессмертных героев вьетнамской мифологии). Сама песня повествует о борьбе и единстве вьетнамского народа.

После победы на конкурсе Дык Фук побеседовал с 5-tv.ru. Подробнее о пути его становления, карьере и личности — читайте в нашем материале.

Трудности и испытания Дык Фука

Музыкальная карьера Дык Фука началась рано. К музыке он испытывал не то что интерес — это была настоящая страсть. Дык развивал талант постепенно, а демонстрировал его на весьма скромную публику — например, в караоке во время семейных встреч.

Все изменилось, когда Фук выиграл музыкальный конкурс The Voice Vietnam 2015 — «Голос Вьетнама». Певец смог обратить на себя внимание, получил возможность развивать свой навык и на серьезном уровне заняться музыкой.

Любовь к своему делу и поддержка поклонников помогли Фуку справиться с трудностями. А таковых на его пути было немало.

После победы Фука в «Голосе Вьетнама» на певца обрушилась критика из-за внешности. Хотя его имя гремело на всю страну, а лирические баллады о любви захватывали чарты, пользователи отказывались принимать образ молодого человека. По их мнению, его внешний вид не соответствовал глянцевым стандартам азиатской поп-индустрии.

Фук, по собственному признанию, терпел насмешки с раннего детства. Певец привык к подобному отношению и старался не обращать внимания на колкие замечания. После победы в «Голосе Вьетнама» травля достигла пика — в Сети его называли «самым некрасивым победителем за всю историю проекта».

Клипы Фука Only One Sentence, Giau Mat и Anh Nang Cua Anh собирали миллионы просмотров. Однако почти каждый выход певца в свет сопровождался новыми всплесками травли. Ситуация дошла до абсурда, Фук принял решение уйти в тень.

В 2017 году Дык решился на отчаянный шаг: принял участие в проекте Transformation Journey, в рамках которого сделал масштабную пластическую операцию, буквально перекроив все лицо. Она длилась более пяти часов, а результат сразил наповал даже самых ярых скептиков.

Свое новое лицо Фук называет символом второго рождения. Первое музыкальное видео после операции — Anh Nang Cua Anh — спровоцировало бурные обсуждения в социальных сетях и СМИ. В интернете приняли Фука: пользователи заявляли, что он наконец стал соответствовать своему творчеству.

Фук рассказывал, что решиться на пластику было непросто. Смелость оказалась вознаграждена: перемены во внешности дали певцу возможность активно заниматься любимым делом, он оказался на пике славы.

Музыка Фука любима как молодежью, так и представителями старшего поколения. Певец является обладателем престижных национальных наград. В их числе Lan Song Xanh Awards и World Young Achiever.

Долгий путь Дык Фука

С детства Фук восхищался артистами, которые способны вдохновлять публику. Сильное влияние на будущую звезду оказала его первый учитель Ми Там.

Они познакомились во время «Голоса Вьетнама»: певец выбрал артистку в качестве наставницы во время конкурса. Под ее руководством он дошел до финала и одержал победу, набрав почти половину зрительских голосов — 49,25%.

Жизненный опыт и трудности сильно сказались на мировоззрении артиста.

«Столкнувшись с давлением и критикой внешности, я научился терпению, оптимизму и ценить простые ценности — такие как семья, дружба и музыка. Я верю, что именно это помогло мне повзрослеть и придало особую окраску моим музыкальным эмоциям», — рассказал Фук.

Артист всегда придерживается принципа: каким бы хорошим ты ни был, нужно продолжать совершенствоваться каждый день, потому что вокруг неисчисляемое множество людей, которым есть чему тебя научить.

Фук отметил, что его нынешний образ — это результат долгого, полного испытаний пути.

«Я всегда стремился сохранять искренность и близость как в музыке, так и в жизни. Помимо личных усилий, мне повезло иметь команду, которая сопровождает, направляет и помогает сделать мой образ все более профессиональным», — поделился певец.

Он отметил, что приоритетом для него всегда остается отклик зрителей. Для певца публика — это двигатель прогресса, возможность совершенствоваться как в жизни, так и в карьере.

«Я всегда хочу вдохновлять и передавать позитивную энергию через свою музыку и собственный образ жизни», — добавил Фук.

Говоря о музыке, певец подчеркнул, что стремится к созданию композиций, которые будут вдохновлять и людей вокруг, и его самого. По мнению Фука, эти аспекты дополняют друг друга.

«Когда музыка помогает мне меняться и становиться более зрелым, тогда я могу искренне вдохновлять ею слушателей. Музыка — это не только голос моей души, но и мост, через который я делюсь своими чувствами и положительной энергией с другими», — размышляет победитель «Интервидения».

Триумф Дык Фука на «Интервидении»

Участие в международном конкурсе «Интервидение» — новый этап в карьере Фука. Он выступил с песней, посвященной национальному герою Вьетнама — Святому Жонгу (также известному как Тхань Зионг).

Святой Жонг — символ юности, силы и упорства в борьбе вьетнамского народа с захватчиками. В стране культ этого персонажа жив до сих пор.

В своей композиции Фук сумел не только рассказать историю, но и передать дух всей нации. Жюри оценило его выступление наивысшими баллами — 422, это безоговорочная победа.

Для Вьетнама «Интервидение-2025» — не просто музыкальный триумф, а событие общенационального значения.

Как прошло «Интервидение-2025» — без скандалов не обошлось

«Интервидение» прошло в соответствии с возложенными на конкурс ожиданиями — грандиозно и ярко. Конкурс справился со своей задачей: сблизил представителей разных культур. Однако не обошлось без скандалов.

В финале конкурса не смогла выступить американская участница Василика Карагиоргос, более известная как VASSY. Организаторы сообщили, что причиной стало «беспрецедентное политическое давление со стороны правительства Австралии».

Дело в том, что певица обладает двойным гражданством — США и Австралии. При этом организаторы отметили, что этот инцидент не повлиял на статус Соединенных Штатов в «Интервидении»: страна продолжает быть полноправным участником конкурса. Кроме того, американские интересы в международном жюри представлял известный вокалист группы Deep Purple Джо Линн Тернер.

Ситуацию прокомментировал глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, основная цель «Интервидения» — это культурный обмен и возможность реализовать индивидуальную идентичность через свободные контакты, обогащающие участников духовно, а не создание политического эффекта.

Глава МИД РФ абсолютно прав. Политические склоки не смогли пошатнуть атмосферу любви и дружбы.

На «Интервидении» каждый исполнитель продемонстрировал уникальный музыкальный стиль. Такой подход ярко выделяет конкурс на фоне «Евровидения».

На одной сцене прозвучали песни на различных языках, а жанровое разнообразие выступлений поражало — от лирических баллад до энергичных ритмов, не говоря уже о различной эмоциональной окраске композиций.

Особое внимание привлекла русская культура: организаторы преподнесли балалайку исполнительнице из Катара Дане Аль-Мир прямо на сцене, а представитель ОАЭ Саиф Аль-Али после своего номера исполнил всем известную «Калинку».

Россию же представлял на конкурсе заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, более известный по псевдониму SHAMAN. Он обратился к жюри после своего выступления, заявив, что, по законам гостеприимства, хозяева не должны претендовать на победу, и снял свою кандидатуру с конкурса.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на Западе обсуждают прошедшее «Интервидение-2025».

