Суд лишил родительских прав россиянку, родившую в туалете аэропорта в Турции

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Девушка планирует обжаловать это решение.

В Москве прошло судебное заседание по делу 19-летней Екатерины Бурнашкиной — россиянки, которая родила и оставила новорожденную дочь в туалете в аэропорту в Анталье. Суд постановил лишить ее прав на дочь. Об этом рассказал корреспондент 5-tv.ru.

Как отметила адвокат девушки Елена Спиряева, Бурнашкина планирует обжаловать это решение.

История началась в октябре 2024 года, когда девушка родила в туалете аэропорта в Анталье и оставила новорожденную в унитазе. Ребенка удалось спасти врачам, он воспитывается в приемной семье.

Попытка Бурнашкиной скрыться оказалась безуспешной: камеры видеонаблюдения помогли полиции быстро установить ее личность. Девушку задержали.

Суд в Турции приговорил Бурнашкину к 15 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Однако спустя девять месяцев ее освободили из-под стражи после переквалификации дела на статью об «оставлении», что привело к значительному сокращению срока наказания.

Когда Бурнашкина вернулась в Россию, то обратилась в суд с требованием дать ей возможность видеться с дочерью. Органы опеки направили встречное заявление о лишении ее родительских прав.

После оглашения решения девушка покинула здание суда, отказавшись от комментариев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США женщина тайно родила четырех детей и убила их.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.