«Не будет ООН, ничего не будет»: Дональд Трамп о применении ядерного оружия

Американский лидер призвал все страны положить конец его разработке.

Президент США Дональд Трамп заявил, что применение ядерного оружия уничтожит мир. Об этом он заявил в ходе выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

«Мы не можем его (ядерное оружие — Прим. ред.) использовать, мы не можем его применить. Нельзя этого делать, поскольку если это произойдет, то мир просто закончится. Не будет никакой ООН, где бы можно было об этом поговорить, ничего не будет», — сказал Трамп.

Американкий лидер призвал снижать угрозы применения опасного оружия. Он хочет, чтобы все государства объединили усилия и положили конец его разработке.

«Мы знаем, вы знаете, я знаю. Мы постоянно об этом говорим, о том, что важно это сделать, а ведь это оружие очень мощное», — добавил американский президент.

Президент США Дональд Трамп прибыл в штаб-квартиру ООН 23 сентября. На входе в здание, американский лидер не стал отвечать на вопрос прессы о том, планирует ли он надавить на президента Украины Владимира Зеленского, чтобы призвать того к переговорам для урегулирования конфликта с Россией.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что 23 сентября Дональд Трамп планирует встретиться с генеральным секретарем ООН, а также лидерами Украины, Аргентины и стран Европейского союза (ЕС).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полиция остановила кортеж Макрона для проезда автомобиля Трампа. Президент Франции сразу нажаловался на это американскому лидеру по телефону. После нескольких минут ожидания улица была разблокирована только для пешеходов, что вынудило Макрона продолжить разговор прямо на улице, пытаясь добраться до французского посольства.

