От косметики до кофе: что еще смогут выпускать под брендом Aurus

Отечественный бренд расширяет горизонты.

Бренд Aurus, известный своими люксовыми автомобилями, готовится к расширению ассортимента, включая косметические средства и ароматические продукты, сообщает РИА Новости.

О подаче заявок на регистрацию товарных знаков в Роспатент стало известно 23 сентября. Заявки были поданы 18 сентября ФГУП «НАМИ», и охватывают три класса международной классификации товаров и услуг. В их числе косметические и туалетные немедицинские средства, ароматические свечи и даже продукты питания.

Как сообщает ТАСС, Aurus планирует выпускать под своим брендом разнообразные товары, включая злаковые батончики, мороженое, диффузоры, какао и кофейные капсулы. Также в ассортименте появятся лосьоны для волос и другие косметические средства.

Напомним, что 10 сентября стало известно о назначении нового генерального директора компании Aurus — Андрея Богинского, который ранее занимал пост в авиастроительной компании ПАО «Яковлев».

Кроме того, Aurus рассматривает возможность запуска коммерческих продаж больших минивэнов Arsenal. Ожидается, что продажи могут стартовать уже в 2026 году.

Ранее 5-tv.ru показал кадры из Бахрейна, на которых королевский кортеж проезжает с российским Aurus во главе.

