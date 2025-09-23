Не на пользу деревьям: короед атакует леса в России

Фото, видео: © РИА Новости/Илья Наймушин; 5-tv.ru

Способ борьбы с вредителем есть, но обходится дорого.

Лесные массивы сразу нескольких российских регионов под угрозой уничтожения. Их атакует опасный вредитель — короед. Кроме того, местные жители жалуются: теперь любое усиление ветра приводит к отключению электричества.

Поврежденные сухие деревья падают и обрывают провода. Без света регулярно остаются целые поселки. Электрики только разводят руками. Вырубать сухостой самостоятельно прав у них нет. Существует ли способ борьбы с вредителем — выяснил корреспондент «Известий» Максим Облендер.

Короеды атакуют ели Ленинградской области. Пожирают пихты в национальном парке «Таганай». Разные виды короеда, разные вкусовые предпочтения, разные узоры, которые тот или иной жучок прогрызает. Но один итог — дерево погибает.

Еще пять лет назад на Урале об этом насекомом только отдаленно слышали. Даже название дальневосточное — уссурийский полиграф.

«Это нетипичный для наших широт вид. Он занесен, он сюда как-то попал. Это случилось из-за изменения климата», — рассказала пресс-секретарь национального парка «Таганай» Инна Гладышева.

На Алтае та же беда — теперь здесь ограничен вывоз пиломатериалов из пораженной зоны. Карантин на площади более чем в 76 тысяч гектаров. И это все, что можно сделать.

«Химические методы борьбы есть, ставится вакцина некая в само дерево. Но она очень дорогая и, скажем, малодоступная», — рассказала начальник отдела карантинного фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай Александр Брыксин.

В Ленобласти ели пожирает короед-типограф.

«Самка весной вылетает, откладывает яйца под кору, выходят личинки и начинают питаться лубом. Они перерезают луб, собственно говоря, прекращают питание корневой системы растений», — рассказала профессор Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета Андрей Селиховкин.

Если температура выше плюс десяти — значит, с аппетитом все в порядке.

Последствия особо заметны осенью и зимой — ветер валит пораженные деревья. Этого куска леса, который заснял Василий в прошлом году, уже нет.

«Деревья падали на линии электропередач. Из-за этого света нет. Это не очень хорошо, ну а самое главное — это природа», — поделился Василий Леонов.

И очевидно, что в одиночку она не справляется. Методы борьбы радикальные: сжигать пораженные деревья, вырубать. Вакцинировать стволы той самой малодоступной вакциной — это около 30 тысяч за одну инъекцию, и хватает действия на пару лет. Еще вариант — ставить ловушки с прикормкой, от которых самцы короеда буквально дуреют.

«За сезон такая ловушка с феромонами может поймать несколько тысяч самцов короеда-типографа. Стоит она в сборе около 2000 рублей. Эффективны такие ловушки, если ставить их каждые 25 метров и менять блок с феромонами каждые два месяца. В общем, дорого», — рассказал корреспондент.

Или ждать самосева: и ели, и пихты восстанавливаются сами, хоть и не быстро. Опять же неизвестно, какой будет погода в следующем году. Активность жуков волнообразна, если в этом году короед бушует, уже в следующем может вновь поумерить аппетиты.

