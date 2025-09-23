Песков: голословные обвинения от Запада уже не принимаются в РФ во внимание

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Представитель Кремля прокомментировал инциденты с неопознанными беспилотниками в Европе.

В Москве уже не принимают во внимание голословные обвинения европейских стран. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал западную истерию из-за неопознанных беспилотников.

Он подчеркнул, что российские военные руководствуются международными правилами и за их рамки никоим образом не выходят. И напомнил, что доказательств обратного никто так и не привел.

«Каждый раз выступать с голословными обвинениями, честно говоря, приводит к тому, что продолжение таких заявлений уже не принимается во внимание. Потому что каждый раз мы слышим оттуда голословные обвинения. Наверное, сторона, которая занимает серьезную, ответственную позицию, из раза в раз с такими голословными обвинениями не должна выступать. Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по прежнему ни разу не были подкреплены аргументацией убедительной. В отсутствие этой аргументации, опять же, мы соответствующим образом относимся к этим заявлениям», — прокомментировал Дмитрий Песков.

