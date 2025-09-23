Дело на Волге: у экс-мэра Плеса хотят изъять более миллиарда рублей и недвижимость

Фото, видео: Официальный портал Плёсского городского поселения; 5-tv.ru

Алексей Шевцов буквально превратил небольшой город в свое доходное место.

Около 150 объектов недвижимости, которые принадлежали бывшему мэру Плеса Алексею Шевцову и его родственникам, могут отойти государству. Конфисковать земли на Волге требует прокуратура. Кроме того, авторы иска рассчитывают отсудить у ответчика более одного миллиарда рублей.

На денежные средства уже наложен арест. В нюансах дела разбирался корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

В живописном городке Плес на берегу Волги только и разговоров о бывшем мэре Алексее Шевцове. Прокуратура требует изъять у него один миллиард рублей и 150 объектов недвижимости, среди которых отели, туристическая фирма, музейный комплекс, кофейни, рестораны, торговый центр.

«Шевцов осуществлял и масштабировал предпринимательскую деятельность в сферах, прямо отнесенных к его должностным обязанностям как главы. Покровительство подконтрольным организациям позволило Шевцову фактически монополизировать рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в городе Плесе», — указано на сайте прокуратуры.

Шевцов до переезда сюда вел бизнес в Оренбургской области, потом продал, главой Плеса был всего год. Затем избрался депутатом и за это время превратил город в свое доходное место. Ценные участки администрация сдавала в аренду ему всего за 500 рублей в год, а некоторые земли передавали в собственность в обход конкурсов и с грубыми нарушениями градостроительного плана.

Некоторые земли ушли во владение, хотя по закону находятся в заповеднике и не подлежат отчуждению из государственной собственности. Город — историко-культурный центр на Волге.

«Плес — это место притяжения туристов. Ежедневно сюда приезжают сотни гостей со всей страны. Здесь часто бывал Федор Шаляпин, а Исаак Левитан создавал знаменитые картины», — рассказал корреспондент.

Шевцов сколотил целое состояние в городе численностью всего почти три тысячи человек. Помогали, по данным надзорного органа, аффилированные лица и целый семейный подряд: его супруга, теща, дочь. Только на брата, по данным базы СПАРК, были оформлены десятки компаний.

Цены в гостиницах Плеса высокие, а свободных номеров в сезон вообще нет. Едва ли не каждый туристический объект на набережной здесь принадлежит местному магнату.

Доход от гостиничного бизнеса составлял 42 миллиона рублей. Получается, миллиард выручки от всех объектов. Сам Алексей Шевцов все претензии отвергает.

«Моя задача была развивать отрасли гостеприимства. А сейчас вот такой удивительный иск, как бы цель его, так сказать, лишить меня всего имущества», — прокомментировал предприниматель Алексей Шевцов.

Шевцов активно реставрировал эти дома под семейным проектом, на каждом — соответствующая табличка и даже информация о высоких гостях. В его отелях царил настоящий деревенский колорит. Предприниматель даже запатентовал слово «избинг». Эти отели — самострой и подлежат сносу, а некоторые земли изъяты из собственности. По некоторым объектам уже есть решения суда, по другим иск только в суде.

Сам Шевцов готов в суде оспорить иск и продолжить развивать бизнес в Плесе. Хотя неизвестно, как. Если суд признает заявление прокуратуры правомерным, в казну придется возвращать миллиард рублей.

