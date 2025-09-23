«Надо поймать их всех»: в США сравнили рейды против мигрантов с ловлей покемонов

В США сравнили рейды против мигрантов с ловлей покемонов

Видеоролик был опубликован на сайте Министерства внутренней безопасности страны.

Министерство внутренней безопасности США опубликовало видео антимиграционных рейдов. Подход весьма творческий — работу федеральных агентов из Службы иммиграционного и таможенного контроля сравнили с ловлей покемонов.

Покемоны — вымышленные существа из популярной медиафраншизы, созданной японской компанией Nintendo и студией Game Freak в 1996 году. Название происходит от английского выражения Pocket Monsters — «карманные монстры».

Видеоролик был опубликован на странице министерства в социальной сети Х. Его сопровождала одна фраза — «Надо поймать их всех» (Gotta Catch 'Em All! — Прим.ред.). Эта строчка взята из заглавной композиции американской версии японского аниме «Покемоны», которая вышла в прокат осенью 1998 года, и со временем стала практически символом всей франшизы.

В финальной части ролика демонстрируются стилизованные под коллекционные карточки с «покемонами» изображения задержанных людей, а также перечень совершенных ими на территории США преступлений.

