Умер создатель легендарного автомобиля «Юна» Юрий Алгебраистов
Фото: Шогин Александр/Фотохроника ТАСС
Юрий Алгебраистов, советский конструктор-самоучка, скончался на 88-м году жизни.
На 88-м году жизни умер Юрий Иванович Алгебраистов, известный советский конструктор. Об этом сообщил в своем Telegram-канале Данила Хаинов, сын другого выдающегося конструктора Геннадия Хаинова.
Юрий Алгебраистов начал свою карьеру в 1970-х годах и стал одним из пионеров самодельного машиностроения в стране.
Совместно с художниками Анатолием и Владимиром Щербиниными он создал спорткупе «Юна», построенное на базе ГАЗ-24 «Волга». Этот автомобиль, выехавший на дороги Москвы в 1982 году, неспроста запомнился: его отличали качество сборки и внимание к деталям.
Автомобиль не уступал продукции известных мировых производителей.
Данила Хаинов подчеркнул, что Юрий Иванович всегда поддерживал свой автомобиль в идеальном состоянии и активно участвовал в различных автопробегах и выставках. Он был истинным примером преданности своему делу, вкладывая душу в каждую деталь своего творения.
«Автомобиль будет навсегда прекрасным памятником замечательному человеку и его жизненному пути», — добавил Хаинов.
