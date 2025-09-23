Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

Успех операции откроет новые горизонты для наступления в Харьковской области.

После взятия Купянска откроется прямой путь на Волчанск с юга навстречу наступающим войскам группировки «Запад» с севера, сообщило Минобороны РФ.

Это важный шаг в стратегии российских войск, он позволяет развивать дальнейшее наступление вглубь Харьковской области, включая ключевые направления на Изюм и Чугуев.

Кроме того, контроль над Купянском позволит российским войскам продвигаться в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Это важно, ведь там проходит дорога, ведущая к северной границе с Донецкой Народной Республикой (ДНР).

В настоящее время российские войска заблокировали крупную группировку противника с северной и западной стороны, взяв в ее полукольцо. Неонацистов блокируют с южной стороны.

За последний месяц украинские вооруженные силы понесли значительные потери: более 1800 боевики, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

