Соединения и воинские части войска контролируют значительную часть города и блокируют украинских боевиков.

Группировка войск «Запад» успешно выполняет задачи по освобождению Купянска, контролируя значительную часть города и блокируя противника, сообщает Минобороны РФ.

В ходе операции по освобождению Купянска соединения и воинские части группировки войск «Запад» продемонстрировали высокую эффективность, взяв под контроль 5667 из 8667 зданий города.

На данный момент российские войска создали полукольцо вокруг крупной группировки противника, заблокировав ее с северной и западной сторон, а также продолжают выполнять задачи по блокировке вражеских боевиков с южного направления.

В числе заблокированных — до 700 человек, из которых 250 уже уничтожены.

За последний месяц украинские вооруженные силы понесли значительные потери: более 1800 боевики, 36 танков и других бронированных машин, две пусковые установки РСЗО, а также 137 орудий полевой артиллерии и минометов.

Купянск, являясь административным центром района и важным логистическим узлом области, имеет стратегическое значение из-за пересечения железнодорожных и автомобильных путей.

