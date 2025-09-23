Силы ПВО сбили 58 украинских беспилотников над регионами России

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Дроны были перехвачены над шестью регионами страны.

В первой половине дня силами противовоздушной обороны (ПВО) России было сбито 58 украинских дронов над территорией РФ. Об этом проинформировала пресс-служба Министерства обороны страны в своем Telegram-канале.

«C 08:00 до 14:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО уничтожены 58 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — говорится в сообщении ведомства.

Дроны были перехвачены над территориями Белгородской, Калужской, Курской, Тульской и Московской областей, а также в небе над столицей России.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала специальной военной операции, о которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что силы ПВО России уничтожили десятки украинских беспилотников над регионами за ночь.

