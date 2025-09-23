Не было симптомов: британец ослеп через полгода после обследования глаз

В Британии мужчина прошел плановое обследование глаз и ослеп через полгода

Фото: © РИА Новости/Алексей Сухоруков

Мужчина успел создать «список желаний для слабовидящих».

Британец Джейми Уорд полностью ослеп через шесть месяцев после планового осмотра у офтальмолога. Об этом сообщает издание Mirror.

У него выявили редкое генетическое заболевание — наследственную оптическую нейропатию Лебера. Это болезнь, которая обычно проявляется в юности, но в его случае протекала бессимптомно до критического момента.

«У меня не было никаких симптомов, пока я не начал терять зрение на один глаз», — рассказал 61-летний Уорд.

Сначала мужчина ослеп на один глаз, а затем на оба. После диагноза Уорд создал «список желаний для слабовидящих». Так он посетил Францию и Грецию, чтобы увидеть достопримечательности.

«Последней картиной, которую я видел, были „Подсолнухи“ Ван Гога в Национальной галерее», — рассказывает он.

С помощью Королевского национального института слепых он освоил технологии для передвижения с тростью. Сейчас Уорд готовится к полумарафону 12 октября с бегуном-поводырем, чтобы собрать средства для людей, потерявших зрение.

«При правильной поддержке слепые люди могут практически все», — подчеркивает он.

Мужчина делает акцент на том, что лишь каждый четвертый незрячий трудоспособного возраста имеет работу. Он хочет изменить восприятие инвалидности и побудить общество разрушать барьеры с помощью своей истории.

