Узаконили отношения? Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

Екатерина Мизулина вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Она появилась в компании своего возлюбленного SHAMAN.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина появилась на премьере фильма «Август» в Москве вместе с заслуженным артистом России Ярославом Дроновым, известным как SHAMAN. Самое примечательное в этом выходе — кольцо на безымянном пальце Мизулиной, отмечает издание Super.

Когда шоумен Прохор Шаляпин на дорожке минувшего VK Fest прямо спросил SHAMAN о возможном браке, музыкант ответил загадочно, но многообещающе.

«На самом деле мы об этом думаем, но мы только на старте отношений, прошло всего семь месяцев. Думаю, вы все скоро узнаете», — сказал артист.

При этом ранее на фотографиях в социальных сетях у Мизулиной отсутствовало какое-либо украшение на этом пальце. Появление с кольцом произошло сразу после участия певца в международном конкурсе «Интервидение».

Ранее юрист и общественный деятель Екатерина Гордон выступила в защиту Егора Крида. Поводом стал скандал вокруг концерта артиста в «Лужниках», где откровенные танцы вызвали возмущение Екатерины Мизулиной.

Свою позицию Гордон изложила в Telegram-канале. По ее мнению, Мизулина слишком много на себя берет и вовсе не является той фигурой, за которую пытается себя выдавать.

