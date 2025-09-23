Дима Билан сфотографировался в обнимку с таинственной незнакомкой

Фото: © РИА Новости/Григорий Сысоев

Певец раскрыл личность девушки.

Певец Дима Билан в личном блоге раскрыл личность девушки, с которой был сфотографирован в обнимку во время съемок в Венеции. Оказалось, что таинственная незнакомка — героиня нового клипа.

«Особую атмосферу в эту историю привнесла Полина Подплетенная. Ее героиня стала отражением тонкости, романтики и скрытой драмы. Полина удивительным образом сумела передать то состояние, которое я сам ощущал — хрупкость момента, глубину чувств», — объяснил он.

Билан публично поблагодарил свою коллегу по съемочной площадке за профессиональную работу.

Изначально поклонники предполагали, что на фотографиях изображена журналистка Надежда Стрелец, однако эта информация не получила подтверждения. Съемки проходили в Италии, в знаменитом городе на воде — Венеции, где создавался новый клип певца.

Полина Подплетенная известна в России прежде всего как успешная бизнес-леди, арт-директор и совладелец отечественного модного бренда. Кроме того, она ведет образовательную деятельность, предлагая онлайн-курсы по самопродвижению и гид по парижским локациям.

Совместный проект Билана и Подплетенной демонстрирует растущую тенденцию к сотрудничеству между представителями шоу-бизнеса и бизнес-сообщества в России. Выход клипа с участием известной предпринимательницы может привлечь дополнительное внимание к творчеству певца со стороны новой аудитории.

