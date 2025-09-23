Снова вместе? Никита Кологривый вышел в свет с бывшей супругой

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Актер Никита Кологривый посетил московскую премьеру фильма «Август» в кинотеатре «Октябрь» вместе с бывшей супругой Александриной Питиримовой и их дочерью Есенией. Видео с мероприятия распространилось в Сети.

На красной дорожке артист постоянно держал на руках маленькую дочь, в то время как его экс-супруга позировала рядом. Несмотря на публичное появление, подробности их текущих отношений остаются неизвестными для широкой публики.

Пара официально объявила о расставании в 2023 году, хотя юридически развод еще не оформлен. Их брак, заключенный в 2020 году после шести лет знакомства, продлился относительно недолго. В 2021 году у них родилась дочь Есения, которая стала главным связующим звеном между родителями после распада семьи.

В военной драме «Август» Кологривый сыграл одну из главных ролей. Действие картины разворачивается в августе 1944 года на территории освобожденной Белоруссии, где оперативникам Смерша поручено обезвредить вражескую разведгруппу.

