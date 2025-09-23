Фото: © РИА Новости/Александр Гальперин

Злоумышленники оформили на актрису несколько кредитных заявок.

Актриса Эвелина Бледанс призналась в эфире федерального канала, что стала жертвой телефонных мошенников. Инцидент произошел во время аномальной жары в Москве — Бледанс ждала, когда курьер привезет ей вентилятор.

«Я назвала код! Я дебилка! Ну что я могу сделать? В тот момент я ничего не осознала. Меня держали на крючке еще три часа!» — поделилась подробностями актриса.

По ее словам, преступники, представившись курьерской службой, выманили у нее конфиденциальные данные, а затем запугивали блокировкой счетов и уголовным преследованием.

Мошенники использовали социальную инженерию, убедив ее не связываться с банком для проверки информации. Во время трехчасового разговора злоумышленники успели оформить кредитные заявки на ее имя в нескольких финансовых учреждениях. Актрисе удалось самостоятельно отозвать все кредитные заявки на следующий день, что предотвратило финансовые потери.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда Comedy Woman и певица Надежда Ангарская лишилась московской квартиры из-за участия в финансовой пирамиде. Инцидент произошел в 2018 году, когда знакомый предложил Ангарской инвестировать сбережения в сомнительную схему. По словам звезды, она годами копила на жилье в Москве.

