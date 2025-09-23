Источник жизни: йогурт уменьшает риск преждевременной смерти

Фото: 5-tv.ru

Достаточно будет совсем небольшой порции.

Регулярное употребление йогурта может снизить риск преждевременной смерти. Об этом свидетельствует исследование института лейкемии имени Хосепа Каррераса. Об этом сообщает портал Ferra.

Уникальный генетический профиль и особенности метаболизма испанской долгожительницы Марии Браньяс Мореры, перешагнувшей 117-летний рубеж, раскрывают новые данные о механизмах долголетия. Ученые обнаружили у женщины редкие генетические мутации, предотвращающие развитие онкологических заболеваний, а также замедленное старение клеток и эффективный метаболизм. Особый интерес исследователей вызвал ее ежедневный рацион, включавший три порции йогурта.

Параллельные исследования демонстрируют прямую связь между уникальностью микробиома и выживаемостью: люди с менее разнообразной микрофлорой чаще принимали лекарства и имели повышенные показатели смертности. В случае Мореры регулярное потребление ферментированных продуктов могло способствовать формированию оптимального микробиома, усилившего природные защитные механизмы.

Также специалисты Центрального Южного университета КНР установили, что даже порция йогурта до 50 граммов в день уменьшает вероятность ранней смертности на 18%. Уточняется, что йогурт улучшает микробиом кишечника и метаболизм, а также укрепляет иммунитет.

Продукт способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, онкологии и других хронических патологий. Ученые подчеркивают, что йогурт не является панацеей, но эффективен в сочетании с физической активностью, здоровым сном и отказом от вредных привычек.

Открытие предлагает простой и доступный способ поддержания здоровья населения. Однако специалисты рекомендуют рассматривать йогурт как элемент сбалансированного рациона, а не самостоятельное средство продления жизни.

