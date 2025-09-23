Песков: обвинения Польши о нарушении РФ их воздушного пространства необоснованны

Фото: © РИА Новости/Виктор Толочко

Российские пилоты опираются на международные нормы.

Обвинения главы польского МИД Радослава Сикорского о якобы нарушении их воздушных границ российскими самолетами необоснованны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Любые обвинения в адрес наших военных в том, что, дескать, какие-то границы нарушаются самолетами, по-прежнему ни разу не были подкреплены сколь-либо достоверными данными или аргументацией убедительной», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что при выполнении любых полетов российские самолеты опираются на международные правила и не нарушают их.

А ко всем обвинениям, которые не подкреплены аргументацией, Россия будет относиться «соответствующим образом», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ.

Сикорский 22 сентября на заседании Совета Безопасности ООН заявил, что Польша будет сбивать все российские самолеты, которые якобы нарушают границы ее воздушного пространства. А 10 и 17 сентября ВС Польши сообщили об уничтожении нескольких беспилотников, выпущенных якобы войсками РФ.

