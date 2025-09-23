Песков заявил об опасности отсутствия договоров о безопасности между РФ и США

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Срок действия ДСНВ истекает 5 февраля 2026 года.

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков указал на опасность отсутствия договоренностей о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом официальный представитель Кремля заявил.

«Мы действительно находимся на пороге ситуации, когда мы можем остаться без каких-либо регулирующих область стратстабильности и безопасности двусторонних документов», — подчеркнул Дмитрий Песков.

По его словам, отсутствие таких механизмов может привести к большим опасностям. Официальный представитель Кремля добавил, что российская сторона в беседе с американцами неоднократно поднимала тему продления ДСНВ. Однако до конкретных предложений дело так и не дошло.

В понедельник, 22 сентября, президент РФ Владимир Путин на совещании с членами Совета безопасности сообщил, что 5 февраля 2026-го договор ДСНВ между нашей страной и Америкой заканчивается. Несмотря на это, Россия готова еще в течение года придерживаться ограничений, прописанных в документе.

Ранее, писал 5-tv.ru, РФ готова выстраивать новую систему взаимоотношений с США. Об этом также заявил глава государства.

