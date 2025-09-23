«Я раком поднял всю страну»: Шура про нелегкую жизнь в 1990-е

Певец Шура: в 1990-е годы у людей не было денег, но все хотели зрелищ

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Певец раскрыл подробности о нелегком периоде.

У певца Шуры непростая судьба: стремительный взлет в карьере, наркотическая зависимость, а потом потеря популярности и онкологическое заболевание, с которым он боролся несколько лет. Кроме того, все это пришлось на довольно непростые для страны годы — 1990-е и 2000-е. О подробностях своей жизни в этот период поведал корреспонденту 5-tv.ru на своем юбилейном концерте.

Несмотря на сложности, люди все равно тратили последние деньги на то, чтобы ходить на его концерты. За это Шура очень благодарен своим зрителям. Артист признался, что уважает таких людей и теперь выступает ради них.

При этом певцу и самому было не на что тогда купить продуктов. Плюс ко всему его настиг рак, но артист не отчаялся и «зажигал», как мог.

«В 1990-е я раком поднял всю нашу страну», — заявил певец.

Шура считал тогда: даже если есть нечего, пускай будет зрелище.

«Когда не было хлеба, не было водки в наших магазинах, все хотели зрелищ», — сказал певец.

На пике своей популярности, в начале 2000-х, певец Шура пропал с телеэкранов из-за состояния здоровья — у него обнаружили рак. Причем диагностировали это заболевание Шуре уже на четвертой, последней стадии.

Артист боролся с недугом пять лет. Сам музыкант относится к болезни философски. Он считает, что это было ему наказанием за тот образ жизни, который он вел в молодости. Певец смог восстановить не только здоровье, но и рабочий ритм. На отсутствие спроса на выступления он не жалуется. Артист может дать четыре концерта в неделю.

Ранее 5-tv.ru писал, что певец Шура рассказал о личной жизни.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.