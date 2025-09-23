Дроны и паранойя: откуда взялись БПЛА над Скандинавией и куда они пропали

Фото, видео: www.globallookpress.com/Felix HÃ¶rhager; 5-tv.ru

Ни в одной стране беспилотники не сбили и не предоставили достаточно доказательств, что они вообще были.

Этой ночью загадочные дроны остановили работу крупнейших аэропортов в Северной Европе, подняли военных по тревоге и бесследно исчезли к утру. Швеция, Дания и Норвегия были вынуждены вводить ограничения, закрывать небо и разворачивать самолеты. Бойцы ни одной из стран не смогли ни сбить беспилотники, ни позже предоставить убедительные доказательства того, что они вообще были. Детали запутанной истории — в материале корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Будто из нескольких измерений одновременно возникла эта история с мистическими дронами над Скандинавией. Которые прилетели из ниоткуда и исчезли в никуда. И все было бы ничего, если бы не паника местных властей. В Осло, Стокгольме и Копенгагене сегодня не спали: пристально всматривались в ночное небо. Пришлось даже срочно закрывать столичный международный аэропорт в Дании, это хорошо видно на Flightradar. Сервис зафиксировал остановку воздушного движения приблизительно в 21 час по московскому времени.

В Осло тоже ввели ограничения, заявили, что в целях безопасности. Правда, почему-то сбивать беспилотники не стали. А дальше дроны будто провалились: в зазор между здравым смыслом и европейскими фобиями.

«Размер дронов и время нахождения в воздухе привели нас к выводу, что за запуском, вероятно, стоит так называемый „способный актор“. Какой именно это актор — я не знаю. Дроны исчезли, и мы ни один из них не отследили», — рассказал представитель полиции Копенгагена Йенс Йесперсен.

Тревожно что-то в датском королевстве: полиция утверждает, дроны были какие-то уж очень крупные. И предполагает, что инцидент мог быть гибридной атакой. Чьей именно — надо ли уточнять.

«Инцидент, связанный с появлением дронов над аэропортом Копенгагена, стал серьезной атакой на критическую инфраструктуру страны за всю ее историю», — написала премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

И ничего, что позже беспилотник над Осло оказался гражданским дроном — его запускали двое сингапурцев. Так или иначе, скандинавская дроно-паранойя оказалась созвучна паническим настроениям в Восточной Европе.

«У меня к российскому правительству только одно предупреждение: если еще одна ракета или самолет пересечет наше воздушное пространство без разрешения, сознательно или по ошибке, и будет сбит, а обломки упадут на территорию НАТО, не приходите сюда жаловаться. Вы предупреждены», — заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский.

Поляков, похоже, до сих пор трясет после визита заблудившихся беспилотников, как там утверждают, российских. Ради которых даже подняли в воздух истребители. А Эстония распахнула объятия, ни много ни мало, для британских истребителей, способных нести ядерные боезаряды. Как выяснили журналисты, от такой предприимчивости даже британское командование несколько опешило.

В Вашингтоне и подавно призывают прибалтов: эй, ребята, давайте полегче.

«Представители администрации Трампа считают прибалтов опасно агрессивными в своем отношении к Путину», — пишет Financial Times.

В попытках нагнетать Прибалтике действительно равных нет. Ну разве что Польша пытается не отставать. Хотя после сегодняшней ночи, полной видений о беспилотниках, шведские журналисты вспомнили, как в свое время прямо под стенами королевского замка в Стокгольме военно-морской флот искал российскую подлодку-шпиона. Операция ничем не закончилась, а чиновники и военные высшего уровня тогда уверяли, что подводная лодка все-таки была. Какая-то субмарина Шредингера. И вот теперь еще и дроны-парадоксы — главное, чтобы квантово-политическая неопределенность опять не вывела на русский след.

