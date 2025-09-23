«Денег собирай, пока приглашают»: почему Буланова расстроена из-за своей славы

Татьяна Буланова расстроена из-за того, что людей не интересует ее творчество

Шура поделился переживаниями певицы на этот счет.

Певица Татьяна Буланова расстроена из-за своей вновь обретенной славы, потому что поняла: людей интересует только ее подтанцовка, а не она сама. Такое откровенное признание сделал ее коллега Шура корреспонденту 5-tv.ru на своем юбилейном концерте.

Шура искренне похвалил Буланову за то, как этим летом ей удалось вновь напомнить о себе с помощью своих танцоров. Однако теперь артистка не испытывает радости из-за этого и рассказала о своих переживаниях Шуре.

«Она ничего не хайпанула. Она сама сейчас расстроена, потому что не творчество заинтересовало людей, а вот этот балет, Господи», — сказал певец.

Но Шура ей отвечает: лучше наслаждаться и пользоваться моментом, а не переживать.

«Я говорю: «Танька, давай на этом денег собирай, пока приглашают», — настаивает артист.

В середине июля Татьяна Буланова выступила на музыкальном фестивале с песней «Один день» и даже не предполагала, какую шумиху поднимет ее концертный номер в сети. Реакцию поклонников вызвала даже не песня и не сама артистка, а участники ее балета — Дмитрий, Максим и Алена. Они лениво и как будто нехотя исполняли движения под динамичный ритм. Танец тут же окрестили «энергосберегающим», и интернет буквально закипел.

