На страже мозга: ученые нашли способ защититься от болезни Альцгеймера

Дефицит определенного вещества провоцирует накопление токсичных белков.

Гарвардские ученые обнаружили ключевую роль лития в защите мозга от болезни Альцгеймера. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature, у пациентов с легкими когнитивными нарушениями и прогрессирующей стадией заболевания уровень этого вещества в мозге значительно снижен.

По данным журнала, анализ тканей мозга умерших пациентов показал прямую связь между дефицитом лития и ускоренным накоплением токсичных белков, ответственных за разрушение связей между нервными клетками и утрату памяти. Литий естественно присутствует в организме, поступает с водой и пищей. Снижение его уровня может быть одним из ранних признаков развития болезни.

Эксперимент на мышах, получавших оротат лития, подтвердил терапевтический эффект: у грызунов замедлилось образование патологических белков, снизилось воспаление в нервной ткани и улучшились когнитивные функции.

Полученные данные открывают путь к клиническим испытаниям на людях, направленным на разработку новых методов профилактики и лечения нейродегенеративных заболеваний.

