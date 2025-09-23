Разработан сенсор для диагностики опасных состояний при диабете

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Такой способ мониторинга позволить заменить сложные лабораторные анализы.

Ученые СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и Кабардино-Балкарского государственного университета разработали инновационное покрытие для газовых сенсоров, способное диагностировать опасное осложнение сахарного диабета — кетоацидоз. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

Биосовместимая структура на основе оксида цинка и оксида цинка-олова выявляет пары ацетона в выдыхаемом воздухе, которые являются маркером нарушения метаболизма при дефиците инсулина.

«Выращенная на подложке структура очень чувствительна даже к низким концентрациям ацетона», — пояснили в пресс-службе.

Технология предполагает создание наностержней методом гидротермального синтеза с последующим нанесением многослойного оксидного покрытия. Исследования подтвердили селективность материала именно к парам ацетона, что критически важно для ранней диагностики.

Кетоацидоз, характеризующийся резким повышением кетоновых тел в крови, может привести к отказу внутренних органов. Разработка позволит создать неинвазивные сенсоры для непрерывного мониторинга состояния пациентов, заменяя сложные лабораторные анализы. Дальнейшие исследования направлены на оптимизацию чувствительности сенсоров для клинического применения.

