«Всегда сложно»: Илья Гуров об одиночестве современных людей
Знаменитость отметил, что современный ритм жизни в XXI веке сказывается на романтических отношениях.
Многих современных людей устраивает одинокая жизнь. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал певец Илья Гуров на премьере романтической комедии «Клевый УLove».
«Очень многих людей это (одинокая жизнь. — Прим. ред.) устраивает. Они не задумываются о завтрашнем дне, о будущем. Они не понимают, что лучше быть с любимым», — отметил исполнитель.
Он добавил, что наши современники зачастую предъявляют к своей потенциальной паре слишком высокие запросы. Но при этом сами не готовы соответствовать той идеальной картинке, которую требуют от других.
Кроме того, у взрослых людей очень интенсивный ритм жизни, который не просто изменить и уделить время отношениям.
«Когда тебе за 30, то ты понимаешь: „Так у меня кот, у меня работа, у меня отпуск, сон восемь часов“. В этот график невозможно вклинить отношения», — объяснил Гуров.
Он подчеркнул, что отношения — это подстраивание друг под друга. Впуская человека в свою жизнь, необходимо, в том числе, переделывать его график под свой, а свой — под его.
Гуров заметил, что строить личную жизнь — это всегда сложно. Для этого нужно взаимопонимание в паре и умение отдавать отчет своим действиям.
