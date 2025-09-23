Нужен был бы грузовик: школьники из Екатеринбурга вырастили тыкву-гиганта

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Ее вес перевалил за полсотни килограммов.

Ученики школы № 36 имени Одинцова в Екатеринбурге поразили всех, вырастив тыкву весом более 60 килограммов, сообщает URA.RU.

Тыква вместе с соседкой весом в 55 килограммов отправится в зоопарк, где станет угощением для местных животных.

Преподаватель физкультуры Марина Сергеева рассказала, что идея вырастить гигантские тыквы пришла к ней после подарка от друзей — семян сорта «Гигантская». Вместе с коллегой Анной Язвовских и старшеклассниками, изучающими биологию, они решили провести эксперимент — показать детям, как растут растения и какие размеры могут достигать овощи. В сентябре труд школьников наконец увенчался успехом,

«Наши тыквы в машину просто так не поместятся, поэтому повезем в разрезанном виде. Чтобы увезти их целыми, потребовалось бы заказывать грузовик», — поделилась Сергеева.

На празднике урожая, прошедшем в выходные дни в Екатеринбурге, гигантская тыква вызвала настоящий фурор и стала настоящей звездой мероприятия.

