Не по-божески: сын американского пастора годами удерживал людей в подвале

Среди пленников были недееспособные взрослые.

Сын пастора из Южной Каролины обвиняется в многолетнем удержании четырех взрослых людей в подвале собственного дома. Донни Рэю Берчфилду-младшему предъявлено 16 обвинений, включая незаконное лишение свободы и жестокое обращение с недееспособными взрослыми. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на Генеральную прокуратуру штата.

«Берчфилд определял, когда им можно будет сходить в туалет, контролировал их мобильные телефоны и крал их деньги», — отмечают правоохранительные органы.

Расследование началось 25 июля после смерти одной из недееспособных пленниц в доме в Великобритании. Полиция, прибывшая на место, обнаружила признаки систематических издевательств. Жертвам отказывали в пище и медицинской помощи, а покидать подвал разрешалось только под присмотром обвиняемого.

Среди удерживаемых были супруги, которые были признаны недееспособными, и две женщины, состоявшие с Берчфилдом в отношениях. Одна из них находилась в доме с 2015 года.

Финансовые преступления против пленников включают кражу 11 800 долларов (около 991 тысячи рублей) с банковских счетов жертв. Берчфилд арестован 1 августа и содержится под стражей без права залога.

