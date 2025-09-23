«Стала любить еще больше»: Маша Распутина тайно вышла замуж за продюсера

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Пара вместе с 1999 года, но до 2023-го Виктор Захаров был женат на другой.

Певица Маша Распутина тайно вышла замуж за 70-летнего продюсера Виктора Захарова, от которого родила младшую дочь. Снимки с торжества она выложила в соцсети.

«Будьте счастливы! Я вас люблю!» — написала Маша в личном блоге.

В беседе с MK.RU он признался, что артистка не хотела афишировать это событие, поэтому они решили устроить небольшое мероприятие для близких друзей.

«Она стала любить меня еще больше (после свадьбы — Прим.ред.). Я это чувствую», — сказал продюсер.

Для своей свадьбы 61-летняя Распутина сшила на заказ белое платье с декольте, а ее возлюбленный был на церемонии в классическом костюме.

Маша Распутина и Виктор Захаров вместе с 1999 года, у них есть общая дочь Мария — девушке уже 25 лет. До этого певица была в браке с продюсером Владимиром Ермаковым, от которого родила дочь Лиду, ей уже 40 лет.

О романе Распутиной и Захарова стало известно, когда он еще был в браке. В 2023 году продюсер развелся, но тогда певица не захотела выходить за него замуж.

