ВС РФ нанесли удар дронами по инфраструктуре аэродрома ВСУ в Сумской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Никольский; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Поражены пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов.

Российские военные атаковали инфраструктуру аэродрома Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области с помощью дронов «Герань-2». Об этом сообщило Министерство обороны России 23 сентября.

В Министерстве обороны сообщили, что российские военные нанесли удар по инфраструктуре аэродрома Вооруженных сил Украины в районе Конотопа. Видеоматериалы, представленные МО, демонстрируют, как дроны атаковали пункт управления украинскими беспилотниками и склад с боеприпасами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Минобороны России раскрыло детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области. По словам участников боевых действий, ключевыми факторами успеха стали элемент неожиданности и согласованность действий различных воинских подразделений.

По данным ведомства, перед началом решающего наступления наши дроны заблокировали пути снабжения противника, а артиллерия нейтрализовала ключевые огневые позиции ВСУ в близлежащих лесах. После освобождения в деревню прибыли медицинские работники и оказали помощь местным жителям, которые оставались там в ожидании прихода наших войск.

