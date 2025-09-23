Эрдоган: мы в активном контакте с администрацией Трампа по украинскому вопросу

Вашингтон и Анкара прилагают совместные усилия по урегулированию конфликта.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил об активных контактах с администрацией лидера США Дональда Трампа для решения конфликта на Украине.

В интервью телеканалу TRT Haber 22 сентября Эрдоган подчеркнул, что поддерживает постоянное взаимодействие с американским президентом и его командой по ключевым региональным вопросам, включая ситуацию в Украине и Газе.

Это заявление было сделано во время ужина, организованного турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке. Эрдоган проговорил важность совместных усилий для достижения стабильности в этих конфликтных зонах.

На фоне этих событий Трамп рассказал о встрече с Эрдоганом, запланированной на 25 сентября в Белом доме. Американский лидер подчеркнул, что Вашингтон и Анкара активно обсуждают различные аспекты сотрудничества, включая торговлю и военные сделки. Трамп также отметил, что его отношения с Эрдоганом всегда были крепкими и продуктивными.

