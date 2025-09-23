Президент Палестины: мы требуем положить конец оккупации

Фото, видео: www.globallookpress.com/Kay Nietfeld; 5-tv.ru

Тема Ближнего Востока и признания Палестины стала ключевой на заседании Генассамблеи ООН.

В Вашингтоне прошло во многом историческое заседание Генассамблеи ООН, ключевой темой которого стало признание Палестинского государства. Наперекор Израилю решили пойти еще несколько стран, которых в общей сложности уже 145. И премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху тут же пообещал им жесткий ответ. Корреспондент «Известий» Вадим Картушов продолжит.

Этого заседания на Генеральной Ассамблее ООН ждал весь Ближний Восток. Мировые лидеры обсуждают создание независимого государства Палестина. Сейчас ситуация в регионе накалена до предела. Израиль открыто заявляет о желании аннексировать всю территорию.

«Мы требуем положить конец аннексии, поселенческому терроризму и нападениям на христианские и исламские святыни. Мы требуем положить конец оккупации», — заявил президент Палестины Махмуд Аббас.

Президент Палестины сразу выбил из рук Тель-Авива главный козырь. Израиль больше не сможет заявлять, что все военные действия направлены только против группировки ХАМАС.

«ХАМАС не будет играть никакой роли в правительстве. Он должен будет сдать оружие Палестинской администрации», — подчеркнул Аббас.

И, похоже, даже главный союзник Тель-Авива, США, что называется, дают заднюю. Дональд Трамп хочет заменить войска ЦАХАЛ в Газе на военный контингент из арабских стран. Этот вопрос с лидерами так называемого «исламского НАТО» он обсудит уже сегодня. Чувствуя, что союзник «вильнул» в сторону, израильский премьер решил дать безмолвный ответ. ЦАХАЛ демонстративно ударили по сектору Газа.

Против такой агрессивной военной политики Израиля в регионе высказались Бразилия, Иордания, Саудовская Аравия, Монако и Турция. Речь президента Эрдогана на эту тему была столь красноречивой, что ему просто отключили микрофон.

Версий о том, что это было, несколько. Пресса пишет о кибератаке. Организаторы уверяют, что президент Турции просто слишком долго говорил, и микрофон отключился автоматически. Такой же загадочный технический сбой произошел во время выступления президента Малайзии. А вот французскому президенту договорить удалось. Свое выступление на тему Палестины Макрон превратил в персональное шоу — отдельно от союзников и погромче.

«Время пришло. Именно поэтому, оставаясь верным историческому обязательству моей страны на Ближнем Востоке, ради мира между израильским и палестинским народами, я заявляю, что Франция сегодня признает государство Палестина», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Делегация Израиля покинула зал еще до выступления Макрона. Не согласны с президентом оказались и правые французские политики. Марин Ле Пен признание Палестины резко раскритиковала.

«Пока Макрон не ставит абсолютно никаких условий, он дает всем исламским террористам в мире почувствовать, что, совершив преступление, столь отвратительное, как варварство, произошедшее 7 октября, вы получите выгоду», — сказала лидер правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

Но коллективный Запад, за редким исключением, уже признал Палестину как государство. К моменту заседания, помимо Франции, это сделали Великобритания, Португалия, Австралия и Канада. А вот Италия Палестину признать отказалась — за что заплатила массовыми протестами своих жителей.

Россия от своей позиции не отступала. Наш замминистра иностранных дел Сергей Вершинин снова подчеркнул: единственный способ прийти к миру — признать равноправие Израиля и Палестины. И заявления глав европейских государств — большой шаг на пути к этому, пусть и с опозданием на 80 лет.

