Беженцев из сектора Газа привезли в Дагестан

Всего в республику прибыли 49 человек.

Российских беженцев из сектора Газа принимают в Дагестане. В республику привезли 49 человек, включая детей и подростков.

Вернувшиеся на Родину благодарят президента, сотрудников посольства и министерства иностранных дел. А также всех тех, кто не остался в стороне и протянул руку помощи.

Беженцев из Газы разместили на базе отдыха. После долгой дороги накормили горячим пловом. Предстоит еще решить ряд бытовых вопросов. Например, с вещами. Уезжать пришлось налегке, у всех с собой только документы.

