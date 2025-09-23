Соседи не знали о беременности: американка тайно родила четверых детей и убила их

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Останки были найдены в ее доме.

Жительница штата Пенсильвания Джессика Моут тайно родила и скрыла тела четырех младенцев. Об этом сообщило издание People со ссылкой на местные СМИ.

Женщина 39 лет была выселена из дома, где 30 сентября при осмотре были обнаружены останки: один ребенок находился в шкафу, остальные — на чердаке в мешках. Соседи, часто помогавшие с двумя старшими сыновьями женщины, утверждают, что не подозревали о беременностях Моут.

«Это просто зло. Это ненормально. Здесь сплоченное сообщество. Все заботятся друг о друге. За ее двумя мальчиками присматривал весь район», — заявил сосед Кармен Феликс.

Согласно судебным документам, Моут созналась полиции в детоубийствах. В одном случае она оставила новорожденного в унитазе до прекращения признаков жизни, в другом — удерживала младенца в полотенце до остановки дыхания. Двое других детей были рождены и спрятаны на чердаке ранее.

Полиция намерена изучить медицинские записи и опросить окружение женщины, включая заключенного мужа. Моут обвиняется в умышленном и непредумышленном убийстве, сокрытии смерти детей и надругательстве над трупом. Ранее предъявленные обвинения были пересмотрены, а сама она содержится под стражей без права залога.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.