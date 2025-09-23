«Люди помешаны на сексе»: сиамские близнецы рассказали об интимной жизни в браке

Фото: Instagram*/andrade_glupe

Одна из сестер познакомилась с мужем в приложении.

Сиамские близнецы Кармен и Лупита Андраде, чья уникальная история привлекла широкое внимание, рассказали о том, как выстраивают личные границы в браке Кармен с супругом Дэниелом Маккормаком. По словам сестер, они уважают границы друг друга на личную жизнь.

Пара, поженившаяся в октябре 2024 года на мосту Влюбленных в Коннектикуте, подчеркивает важность постоянного диалога и уважения к чувствам Лупиты, с которой Кармен соединена общими ребрами, кровеносной и репродуктивной системами.

«Мы просто уважаем ее выбор», — объясняет Кармен в интервью People.

Она отметила, что если ее сестре что-то некомфортно — во время физического контакта или личного разговора — пара меняет свое поведение. Лупита, в свою очередь, рассказывает, что в особо интимные моменты может отвлечься на телефон или надеть наушники.

Дэниел, с которым Кармен познакомилась в приложении в 2020 году, резко критикует чрезмерное любопытство посторонних.

«Люди помешаны на сексе, понимаете? И, честно говоря, это не ваше собачье дело», — рассказал он.

Кармен поддерживает мужа, удивляясь, почему интимные детали их жизни должны кого-либо интересовать. Лупита отдельно отмечает, что испытывает к Дэниелу лишь сестринские чувства. Что касается планов на будущее, пара исключает возможность рождения детей.

«Детей нет, и мы никогда этого не планировали», — заявляет Дэниел.

Кармен полностью разделяет эту позицию, подчеркивая, что никогда не видела себя в роли матери.

На данный момент сестрам 25 лет. Они родились в Мексике, осознанно отказались от рискованной операции по разделению после предупреждений врачей о возможных неврологических осложнениях или летальном исходе.

