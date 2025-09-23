Изменит правила игры: ИИ поможет справиться с глобальным потеплением

Фото: 5-tv.ru

Однако технологии остаются двойственными.

Искусственный интеллект (ИИ) способен стать ключевым инструментом в борьбе с климатическим кризисом, но требует срочного регулирования со стороны правительств. С таким заявлением выступил Саймон Стилл, исполнительный секретарь Рамочной конвенции ООН об изменении климата, в ходе выступления на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщило издание The Guardian.

Он подчеркнул двойственную природу технологии: хотя ИИ уже используется для оптимизации энергосистем и разработки низкоуглеродных решений, растущее энергопотребление дата-центров требует контроля.

«ИИ — это не готовое решение, и он сопряжен с рисками. Но он также может изменить правила игры. Поэтому сейчас нам нужно сгладить его опасные грани, заострить его каталитические свойства и грамотно использовать его возможности», — заявил Стилл.

Он призвал крупные технологические компании переводить ИИ-инфраструктуру на возобновляемую энергию и повышать ее эффективность. Особый акцент был сделан на прикладном потенциале ИИ для управления микросетями, картографирования климатических рисков и устойчивого планирования.

Оценка глобальных климатических усилий прозвучала оптимистично. По словам Стилла, мир сохраняет приверженность Парижскому соглашению, а инвестиции в возобновляемую энергетику за десятилетие выросли десятикратно, достигнув двух триллионов долларов в прошлом году. Лидером перехода стал Китай, однако активное внедрение чистых технологий отмечается также в ЕС, Индии, Африке и Латинской Америке. При этом в США федеральные климатические программы были свернуты при администрации Трампа, хотя многие штаты и компании продолжают выполнять обязательства.

Исследование организации Industrial Transition Accelerator выявило разрыв между планированием и финансированием низкоуглеродных проектов: из более семисот запланированных промышленных объектов лишь пятнадцать в год получают необходимое финансирование. Это создает инвестиционные возможности на полтора триллиона долларов.

«Мы не ждем чудес. Экономика на нашей стороне», — прокомментировал Стилл, отметив, что 90% новых возобновляемых источников энергии уже дешевле ископаемых источников.

Критическим вызовом остается неравномерность распределения преимуществ перехода: компании ощущают выгоды, тогда как население сталкивается с усилением климатических последствий. Правительствам продлен до конца месяца срок представления обновленных национальных климатических планов, которые должны быть рассмотрены на саммите СОР30 в Бразилии в ноябре. Ряд ключевых экономик, включая ЕС, Китай и Россию, еще не представили свои документы.

