Луна ржавеет под влиянием Земли

Примерно пять дней в месяце планета воздействует на свой естественный спутник.

Ученые обнаружили, что частицы кислорода из земной атмосферы, достигающих Луны, способны преобразовывать лунные минералы в гематит — форму оксида железа, известную как ржавчина. Это открытие, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, раскрывает новые аспекты геологического взаимодействия между Землей и ее естественным спутником.

Исследование под руководством планетолога Цзыляна Цзиня из Университета науки и технологий Макао показало, что в течение примерно пяти дней в месяц, когда Земля закрывает Луну от потока солнечных частиц, лунная поверхность подвергается воздействию так называемого «земного ветра». Он несет в себе ионы различных элементов, включая водород, кислород и азот. Эти частицы, достигнув Луны, проникают в реголит и инициируют химические реакции.

В 2020 году данные индийской миссии «Чандраян-1» выявили присутствие гематита в полярных регионах Луны. Для проверки гипотезы о земном происхождении кислорода исследователи провели лабораторный эксперимент, смоделировав бомбардировку лунных минералов ионами кислорода.

Результаты подтвердили, что высокоэнергетический кислород способен трансформировать железосодержащие минералы в гематит. Одновременно воздействие водорода вызывает обратный процесс — восстановление оксидов до металлического железа.

