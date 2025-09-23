Госдолг Великобритании при Стармере вернулся к пиковым значениям

Фото: Reuters/Toby Melville

В последний раз такой показатель был во время пандемии COVID-19.

Государственный долг Великобритании в период премьерства Кира Стармера достиг уровней, последний раз наблюдавшихся во время пандемии COVID-19, на фоне стагнации экономики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, попавшие в распоряжение агентства.

По состоянию на конец июля 2025 года показатель составил 96,1% от ВВП, приблизившись к пиковым значениям 96,6% процента в 2020 году и 96,4% — в 2021 году.

Средний уровень госдолга при Стармере, возглавившем правительство в 2024 году, в настоящее время составляет 96%, что превышает аналогичные показатели его предшественников: 95,5% при Риши Сунаке, 92,8% при Борисе Джонсоне и 81,93% при Терезе Мэй.

Рост долговой нагрузки происходит на фоне низких темпов роста экономики — по итогам 2024 года ВВП увеличился всего на 1,1%, а прогноз МВФ на текущий год предполагает рост лишь 1,2%.

Таким образом, средний экономический рост при Стармере оказался минимальным за последние годы, если не учитывать кризисные периоды правления Гордона Брауна (июнь 2007 — май 2010) и Бориса Джонсона (июнь 2012 — сентябрь 2022 года). Стагнация экономики в сочетании с растущим госдолгом создает серьезные вызовы для финансовой стабильности страны.

