Неизвестный попытался прорваться к президенту Польши во время мессы в США

Правонарушитель был одет в рясу священника, но священнослужителем не являлся. Полиция задержала мужчину.

Неизвестный мужчина в облачении священника попытался подойти к президенту Польши Каролю Навроцкому во время мессы в соборе Пенсильвании. В США глава европейской страны прибыл накануне с рабочим визитом. О происшествии сообщал телеканал Polsat News.

«Инцидент произошел во время мессы, на которой присутствовал президент Кароль Навроцкий… Мужчину, одетого в рясу, который при этом не являлся священником, вывели со службы», — отметили в эфире.

Во время задержания неизвестного узнали. Служителям полиции он был уже знаком: мужчина не раз пытался сорвать проведение месс, однако прорываться через оцепление к столь важным персонам еще не пробовал — да и рясу священника прежде не надевал.

Ранее в Польше приняли закон о лишении неработающих украинцев пособий. Об этом сообщал 5-tv.ru. Уточняется, что нововведение будет применимо исключительно для украинцев, поскольку другие иностранцы и до появления закона могли получать социальную поддержку только в случае наличия официальной работы.

До этого сообщалось, что польский президент Кароль Навроцкий выступил против льготных пособий для украинцев, которые не работают. В качестве аргумента лидер страны привел необходимость борьбы с социальным паразитизмом.

