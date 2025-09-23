Мужчина попытался ослепить пилота вертолета Дональда Трампа лазерной указкой

Фото: Reuters/Kevin Lamarque

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По закону, наказание за такие «игры» может составить пять лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

Неподалеку от Белого дома мужчина направил луч лазерной указки на вертолет президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, что было воспринято как попытка ослепить пилота. Об этом сообщают журналисты телеканала NBC News. Отмечается, что незадолго до происшествия сотрудник Секретной службы США Диего Сантьяго увидел мужчину без рубашки, который «разговаривал сам с собой».

Офицер посветил фонариком, продолжая наблюдение, и в этот момент подозреваемый по имени Джейкоб Сэмюэл Уинклер направил луч ему в лицо. Вероятно, в отместку. Затем мужчина перевел указку на воздушное судно. Вскоре он уже был в наручниках, стоял на коленях и молил Трампа о прощении. Следователей не растрогал, ведь незадолго до извинений у него в кармане нашли еще и нож.

В Штатах подобные «игры» с лазерными указками и воздушным транспортом караются строго. По закону, наказание может составить пять лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов (более 20 миллионов рублей. — Прим. ред.). Уинклер, оправдывая свое поведение, настаивал, что понятия не имел о подобных правилах. И добавлял, что постоянно направляет лазер на разные предметы, в том числе на дорожные знаки.

Следователи подчеркивают, что действия мужчины могли привести к потере зрения и дезориентации пилота, за которой последовала бы авария.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в столичном аэропорту Домодедово у пассажира вспыхнули мощные самодельные аккумуляторы, в результате чего загорелась стойка регистрации.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.