В Госдуме рассказали о преступлениях, за которые можно лишиться паспорта РФ

Приобретенное российское гражданство накладывает на человека обязательства, которые следует соблюдать очень строго.

Список причин, по которым человек может потерять приобретенное российское гражданство, расширился за последние несколько лет. Сегодня лишиться паспорта РФ можно за совершение тяжкого преступления, а также за экстремизм и терроризм. Санкции также могут настигнуть тех, кто не готов отдать России воинский долг и разделить ее ценности. Об этом в интервью журналистам Life.ru сказала депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По ее словам, к тяжким теперь относятся преступления против половой неприкосновенности, жизни или здоровья, а также против безопасности государства. Бессараб акцентировала внимание на воинской службе. Она подчеркнула, что если человек изначально не готов дать присягу России, ему могут отказать в получении гражданства.

Кроме того, полагает депутат, лишения паспорта заслуживают мужчины, не желающие служить в армии или защищать Отечество. Если получение гражданства проходит в порядке натурализации, а не по праву рождения, отметила Бессараб, процедура требует особенной щепетильности и внимания к соблюдению законов РФ, уважения к русской культуре и народу.

Прежде правительство РФ поддержало законопроект, подразумевающий лишение уклонистов российского гражданства. Соответствующий пункт появится в статье 24 Закона о гражданстве: преступление не повлечет лишения для действующих и бывших военнослужащих. Исключениями станут случаи лишения звания, увольнения по утрате доверия или повторного тяжкого преступления.

