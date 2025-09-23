В Минобороны раскрыли детали операции по освобождению Новоивановки в Запорожской области
Фото, видео: Коновалов Алексей/ТАСС; 5-tv.ru
Ключевую роль сыграли слаженные действия бойцов.
Минобороны РФ поделилось подробностями освобождения Новоивановки в Запорожской области. Как рассказали бойцы, залогом успеха стала внезапность, а также слаженные действия различных подразделений.
Прежде чем начался финальный штурм, наши беспилотники перекрыли боевикам маршруты снабжения, а артиллерия уничтожила основные огневые точки ВСУ в окружающих лесах.
Сразу после освобождения в село прибыли медики и оказали помощь мирным жителям, которые там остались дожидаться прихода нашей армии.
Ранее, 22 сентября, ВС РФ освободили село Калиновское в Днепропетровской области. Подразделения группировки войск «Восток» смогли продвинуться в глубину обороны противника.
