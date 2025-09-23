Облака сгущаются над Москвой: в сентябре солнечных дней уже не будет

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Синоптики дали совсем не радужный прогноз погоды на ближайшие дни.

Понедельник, 22 сентября, стал последним солнечным днем месяца для жителей российской столицы. Этой новостью «обрадовал» москвичей руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, отвечая на вопросы журналистов издания Газета.ру. Уже во вторник столбик термометра опустится, и жителям города придется спрятаться под зонтом.

«Сегодня последний солнечный день в этом сентябре. Завтра начнется похолодание, в течение суток завтра +14-16 градусов. Где-то ближе к середине дня небольшой кратковременный дождь и переход ветра с юго-западного на северо-западный», — сказал синоптик.

По данным Шувалова, в среду, 24 сентября, воздух прогреется только до +10-12 градусов, после чего будет только холоднее.

«Больше +25 и даже +20 градусов не будет», — заключил глава центра «Метео».

Прежде руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд напоминал россиянам, что слишком активно жаловаться на холода все-таки не стоит, ведь сентябрь 2025 года стал для москвичей одним из самых сухих за всю историю метеонаблюдений. В последний раз так мало дождей выпадало в 2023 году, тогда в течение 25 дней не наблюдалось осадков, а до этого подобное происходило только в 1949 и 1982 годах.

