А согласно опросу ВЦИОМ, четверо из пяти россиян верят в существование внеземных цивилизаций.

Певец Юрий Лоза не верит в существование инопланетян. Своим мнением музыкант поделился с журналистами Газета.ру.

«Нам говорят, что Земля движется вокруг Солнца, Солнечная система движется относительно центра галактики, которая тоже куда-то летит. Соответственно, пространственная решетка должна меняться постоянно, а мы сотни лет видим одну и ту же карту звездного неба. Это возможно лишь в одном случае — Земля никуда не летит, а над нами проплывает купол, на котором закреплены все видимые объекты. Но это значит, что никаких инопланетян быть не может», — объяснил артист.

Юрий Лоза не согласен с мнением большинства россиян — согласно недавнему опросу ВЦИОМ, четверо из пяти граждан страны верят в существование внеземных цивилизаций (79% респондентов). По данным того же исследования, около 50% опрошенных уверены, что инопланетяне уже бывали тайно на нашей планете. Нашлись и те, кто опасается вторжения пришельцев — так считает каждый десятый респондент ВЦИОМ.

Ранее Юрий Лоза жаловался на размер своей пенсии. Об этом сообщал 5-tv.ru. По словам певца, его пенсия составляет 16 тысяч рублей. Он больше не получает доплату москвича, так как ему «капают» авторские отчисления в качестве дополнительного дохода денег.

