Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Клинический психолог Марианна Абравитова рассказывает, почему мошенники обманывают даже самых суровых бизнес-леди.

Существует определенный тип женщин, которые могут стать жертвами брачных аферистов. Дело не в том, что они глупы или недальновидны, просто им очень не хватает любви. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru на премьере романтической комедии «Клевый УLove» высказала клинический психолог Марианна Абравитова. Как отметила эксперт, подобное мошенничество, скорее всего, не исчезнет никогда, потому что оно основано на свойстве человеческой природы.

Психология женщины часто подразумевает запрос на любовь и нежность. И если даме остро не хватает этих составляющих жизни, она клюнет. Стоит ей только получить немного внимания, как здравый смысл отходит на второй план. Она полностью погружается в новый роман и не замечает никаких «красных флагов».

Такими, вероятно, были и жертвы Саймона Лаваева (Урожденный Шимон Иегуда Хают — прим. ред.) — прославившегося израильского «Афериста из Tinder», выманившего у женщин по всей Европе десять миллионов долларов. В этом году после долгих поисков его наконец задержали в Грузии. Абравитова назвала его грамотным психологом и даже гением, хоть и злым.

«Здесь, конечно, еще и личное обаяние, харизматичность, манипулятивность и, может, даже артистические способности. То есть он, конечно, талантливый человек… И среди аферистов тоже есть гениальные люди», — сказала эксперт.

По словам Абравитовой, Лаваев невероятно умен и циничен, он наверняка изучил тонну литературы, техники пикапа и нейролингвистического программирования (НЛП) и даже не пытался найти способ честного заработка. Ему приходилось и в тюрьме посидеть за свои злодеяния. Но после полугодового заключения Саймон просто отряхнулся и взялся за старое. Он знает, что всегда найдет себе жертву. Более того, даже за решеткой такие люди заводят знакомства, влюбляют в себя женщин и женятся.

«В первую очередь, конечно, под удар попадают романтичные особы. Те женщины, у которых запрос на любовь и нежность превышает средний женский уровень, скажем так. Экзальтированные особы, женщины, которые любят пофантазировать, преувеличивают, могут жить в иллюзии… Для таких даже НЛП не надо применять, пальчиком поманил — и женщина уже твоя… Она может быть доктором наук, семи пядей во лбу, очень мощная, с логикой, но если дело касается ее личной жизни, там она дура дурой», — подчеркнула психолог.

В заключение Марианна Абравитова добавила: сегодня в любом книжном магазине можно найти сотни инструкций по применению женской и мужской психологии, руководств для пикаперов и прочую «профессиональную литературу». Многие мужчины, не только мошенники, пользуются этими знаниями. А самые «талантливые» берутся за свое грязное дело. А женщинам остается только одно — не терять бдительность!

Ранее 5-tv.ru выяснял, как дочь народного артиста РФ Михаила Турецкого, Эммануэль, отдала мошенникам все сбережения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.