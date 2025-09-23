В небе над Москвой уничтожены еще шесть беспилотников

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

После полуночи в небе над Москвой были обнаружены и уничтожены уже шесть беспилотных летательных аппаратов. О продолжающихся атаках в своем Telegram-канале сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет градоначальник.

Прежде стало известно о 17 беспилотниках, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО) за четыре с половиной часа 22 сентября. Первые сообщения появились в Telegram-канале мэра в 19:30.

Боевики ВСУ регулярно наносят удары по российским регионам с начала специальной военной операции по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин объявил о ней 24 февраля 2022 года. В ходе атак Киев использует не только БПЛА, приграничные регионы также подвергаются ракетным обстрелам.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Крыму возбудили дело о теракте после атаки беспилотников ВСУ на санаторий «Форос». Погибли три мирных жителя, пострадали 15 человек.

