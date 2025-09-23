Расследовавшего коррупцию в окружении Зеленского журналиста отправили на фронт

Фото: www.globallookpress.com/UK Ministry of Defence

Денис Бигус успел рассказать о своей мобилизации.

Дениса Бигуса, украинского журналиста и главу Bihus.Info, призвали на военную службу в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об получении повестки он рассказал на YouTube-канале своего издания. Отметил, что пока зрители смотрят видео, он, возможно, уже отправится на фронт.

«Мне тут Винницкий военкомат сделал предложение, от которого сложно отказаться, и хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в „тик-токах“, человек в качестве человека», — заявил Бигус.

Проблемы журналиста несложно связать с его деятельностью. Издание Дениса Бигуса прежде опубликовало расследование, касающееся коррупции среди близкого окружения лидера киевского режима Владимира Зеленского. После выхода в свет этой истории Bihus.Info не раз сообщало о давлении со стороны госструктур.

Весной сотрудники издания выяснили, что приближенные президента Украины участвовали в масштабных схемах при строительстве укреплений в прифронтовых зонах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине началась подготовка к мобилизации женщин.

