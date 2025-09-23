Потенциально опасные продукты будут блокироваться на кассах при попытке их купить

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый законопроект направлен на рассмотрение в Минпромторг.

Фальсифицированные и потенциально опасные продукты будут автоматически блокироваться на кассах при попытке их продажи. Соответствующий законопроект подготовили депутаты фракции «Единая Россия» и направили на рассмотрение в Минпромторг. Как узнали «Известия», министерство уже выразило поддержку данной инициативе. Далее самое интересное — реализация задумки.

Суть предложения

Подготовленный законопроект предполагает внедрение на кассах функции блокировки продуктов, представляющих угрозу для здоровья или жизни, а также фальсификатов. Документ разрабатывался при участии зампредседателя комитета Госдумы по защите конкуренции Сергея Лисовского («Единая Россия»). В нем предлагается передать Роспотребнадзору полномочия по немедленной приостановке или полной остановке реализации такой продукции.

Проект предполагает внесение изменений в ряд действующих федеральных законов, включая законы «О защите прав потребителей», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «О государственном контроле и муниципальном контроле в РФ». Согласно тексту, Роспотребнадзор сможет выносить предписание о запрете реализации товара, угрожающего здоровью, с последующим уведомлением прокуратуры в течение суток. Конкретные критерии принятия решений и порядок информирования участников рынка и покупателей будет устанавливать правительство.

Также предлагается внести изменения в закон «Об основах государственного регулирования торговой деятельности», чтобы использовать систему цифровой маркировки для блокировки на кассе (в «Честном знаке» уже учтено свыше 20 товарных категорий. — Прим. ред.).

Как поясняют авторы инициативы, на данный момент эффективность системы маркировки не превышает 60%, потому что отсутствует возможность применять ее главный инструмент — блокировку на кассе. Планируется, что законопроект будет внесен в парламент до завершения текущей осенней сессии.

Важно действовать быстро

Как стало известно «Известиям», Минпромторг поддержал законопроект, а его текст дорабатывается с учетом предложений профильных министерств и других федеральных структур.

Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее подчеркивал необходимость как можно скорее внедрить механизм блокировки опасных продуктов на кассе, поскольку это напрямую влияет на уровень доверия потребителей.

При этом председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре Олег Павлов приводит данные, согласно которым доля фальсификата в некоторых группах немаркируемой продукции достигает 20-50%. Поэтому, считает эксперт, закон необходимо принять как можно скорее и постепенно распространять его на новые категории, подпадающие под обязательную маркировку по решению правительства.

Реальные кейсы блокировок и результаты

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) пока не дала комментариев по предложенному проекту.

«По требованию Роспотребнадзора, ЦРПТ — оператор государственной системы „Честный знак“ — уже блокировал оборот биологически активных добавок, содержащих запрещенные для такой продукции мелатонин и симетикон. Всего 5,5 млн упаковок от 44 производителей и 31 импортера», — сообщил замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

Он уточнил, что система позволяет отслеживать каждую товарную единицу в режиме реального времени и моментально реагировать на выявленные нарушения. А принятие законопроекта усилит работу в этом направлении и обеспечит дополнительную защиту граждан от продукции ненадлежащего качества.

Юсупов также напомнил, что запретительный режим работы касс, проверяющих товары через систему маркировки, уже позволил заблокировать продажи 2,3 миллиарда единиц некачественной продукции. Кроме того, количество реализуемой просроченной молочной продукции уменьшилось в 122 раза.

Кроме того, в ближайшее время Роспотребнадзор инициирует запуск системы автоматических штрафов за нарушения при продаже маркированной продукции, сообщил представитель ЦРПТ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.